Prêtres pédophiles : Un rapport accable Benoît XVI

Selon des experts, le cardinal Joseph Ratzinger, avant qu’il ne devienne pape, n’a rien entrepris pour écarter quatre ecclésiastiques soupçonnés de violences sexuelles sur mineurs.

Le cardinal Ratzinger, ici lors de sa papauté, a dirigé l’archevêché de Munich et de Freising entre 1977 et 1982.

Le pape émérite Benoît XVI a été sévèrement mis en cause dans un rapport indépendant présenté jeudi en Allemagne. Il y est question d’agressions sexuelles envers mineurs dans l’archevêché de Munich et de Freising, qu’il a dirigé entre 1977 et 1982. Le cardinal Joseph Ratzinger, avant qu’il ne devienne pape, n’a rien entrepris pour écarter quatre ecclésiastiques soupçonnés de violences sexuelles sur mineurs, ont affirmé les avocats du rapport mandaté par l’Église lors d’une conférence de presse.