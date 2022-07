Conséquences de la guerre en Ukraine : Un rapport de l’administration veut faire évoluer la neutralité

La «neutralité coopérative» y est privilégiée. Il s’agit là d’un «développement modéré» du concept actuellement en vigueur. «L’adaptation doit se faire de manière évolutive et non comme une rupture», affirme le texte. La neutralité armée et permanente resterait en place, mais avec une plus grande marge de manœuvre. Ainsi, la Suisse aurait la possibilité de coopérer avec des pays ou des alliances (comme l’UE ou l’OTAN) avec qui elle partage les valeurs de liberté, de démocratie et d’État de droit. Ce qui signifierait notamment deux choses: des exercices militaires en commun, jusque sur le sol suisse, et une reprise de sanctions économiques. Sans toutefois aller trop loin, par exemple au niveau des livraisons d’armes à des belligérants, qui resteraient prohibées. Avec toutefois une nuance: des États partenaires pourraient livrer des armes produites en Suisse à des pays en guerre.