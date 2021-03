Attaque à Aden : Un rapport de l’ONU pointe la responsabilité des Houthis

L’attaque meurtrière le 30 décembre 2020 contre l’aéroport d’Aden au Yémen a été réalisée avec des missiles semblables à ceux possédés par les rebelles Houthis et qui ont été tirés à partir de lieux sous leur contrôle, affirme un rapport d’enquête onusien remis récemment au Conseil de sécurité.

«L’attaque a fait 20 morts parmi les civils, dont la ministre adjointe des Travaux publics et du Développement urbain Yasmin al-Awadhi, et blessé plus de 100 personnes, dont des voyageurs en partance, du personnel d’aéroport et des journalistes», précise le document des experts de l’ONU. À l’époque, le premier bilan avancé avait été d’au moins 26 morts et de plus de 50 blessés.