Etats-Unis: Un rapport décrit les discriminations raciales de la police de Minneapolis

États-Unis : Un rapport décrit les discriminations raciales de la police de Minneapolis

Un rapport sur la police de Minneapolis décrit la «culture problématique» dans la ville, malgré les réformes engagées après la mort de l’Afro-Américain George Floyd.

Les procès-verbaux et de documents internes ont montré une surreprésentation des Afro-Américains dans plusieurs types d’opérations policières, comme les contrôles routiers.

Les policiers de cette métropole du nord des États-Unis «utilisent davantage leur force, arrêtent, fouillent et verbalisent plus souvent les personnes noires que blanches dans des circonstances comparables», selon un rapport publié par l’État du Minnesota.

Ils «utilisent fréquemment un langage raciste, misogyne et non respectueux» et «surveillent sur les réseaux sociaux des individus ou des organisations noires, sans aucun lien avec des activités criminelles», ajoutent les auteurs de ce document.