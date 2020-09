États-Unis : Un rapport épingle les abus des policiers et des procureurs

Les conduites illégales ou non éthiques de policiers, mais aussi des procureurs, contribuent à plus de la moitié des erreurs judiciaires étudiées par des chercheurs américains.

Des manifestants dénoncent depuis plusieurs mois dans de nombreuses villes américaines, ici Minneapolis, les violences policières. Le rapport publié mardi pointe également du doigt des irrégularités lors des enquêtes et met également en cause des procureurs (archives).

Des chercheurs ont épluché les dossiers de près de 2500 personnes blanchies après avoir été condamnées à tort au cours des trente dernières années et ont trouvé que des conduites illégales ou non éthiques de policiers, mais aussi des procureurs, avaient contribué à plus de la moitié de ces erreurs judiciaires.