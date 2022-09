Défense de la Suisse: Un rapport estime que la Suisse doit renforcer sa coopération avec l’OTAN

Des menaces hybrides

Après six mois de conflit, qui ont vu la Suisse suivre les sanctions occidentales contre la Russie, le Conseil fédéral veut «dans le respect de la neutralité, orienter la politique de sécurité et de défense de la Suisse, de manière plus systématique que jusqu’ici, vers la coopération internationale». Ce rapport constate hélas: «La guerre en Ukraine a confirmé et concrétisé la menace croissante de conflits hybrides, qui comprennent notamment la désinformation, le jeu des influences, les cyberattaques, les opérations secrètes, mais aussi un conflit armé».