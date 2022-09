Ethiopie: Un rapport parle de crimes de guerre et contre l’humanité

La commission – qui a aussi détaillé les nombreuses entraves qui ont limité son enquête sur place, de l’interdiction de quitter Addis Abeba au manque de moyens – a été établie pour un an le 17 décembre 2021, pour mener une enquête approfondie et indépendante sur les accusations de violations répétées des droits humains. Dans toute une série de recommandations, elle demande au gouvernement fédéral mais aussi aux autorités érythréennes et tigréennes de faire en sorte que les auteurs des exactions soient jugés. Elle exhorte les instances internationales et régionales à «prendre les mesures qui permettront de restaurer la paix, la stabilité et la sécurité, et éviter de nouvelles violations» des droits humains.