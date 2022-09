Renens (VD) : Un rapport qui permet d’affiner le rôle d’une structure d’accueil de jour

Un acteur incontournable

Toutefois les auteurs de l’état des lieux proposent trois pistes d’amélioration prioritaires. Tout d’abord, le renforcement de l’information sur les prestations offertes par l’After-Sleep auprès du réseau bas seuil et via les réseaux sociaux semble nécessaire. Ensuite, l’adaptation des horaires de la structure aux besoins réels de la population bénéficiaire avec une ouverture le week-end, plutôt que les dimanche et lundi semble plus que souhaitable. Cette adaptation étant possible à condition de mieux coordonner dans le réseau les suivis administratifs qui doivent se faire en une semaine et peuvent être conduits par d’autres structures, comme l’Étape. «Un accueil le week-end complet au Sleep-In serait un pas dans le sens d’un hébergement plus digne et respectueux des personnes sans domicile», lit-on. Enfin, les personnes qui fréquentent l’After-Sleep pourraient être mieux associées dans la définition des prestations qui les concernent et mises en condition d’exercer un pouvoir sur leurs conditions de vie, et notamment sur le type d’activités proposées.