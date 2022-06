Eglise catholique allemande: Un rapport sur la pédocriminalité présente un bilan «effrayant»

Église catholique allemande : Un rapport sur la pédocriminalité présente un bilan «effrayant»

En Allemagne, 610 enfants ont été victimes d’actes sexuels par des religieux dans le diocèse de Münster, de 1954 à 2020. Des experts estiment le nombre de cas à dix fois plus.

En mars 2021, un autre rapport accablant révélait que des centaines de mineurs avaient subi des violences sexuelles dans le diocèse de Cologne, le plus important du pays, entre 1975 et 2018. AFP

En 75 ans, 610 enfants ont été victimes d’abus sexuels commis par des religieux dans le diocèse allemand de Münster, au nord de Dortmund, selon un rapport indépendant présenté lundi, mais le nombre réel de victimes pourrait atteindre les 6000 cas. Le nombre de prêtres mis en cause s’élève à 183, selon ce rapport rédigé par cinq experts de l’Université de Münster, dans l’ouest de l’Allemagne, qui ont étudié les cas de pédocriminalité entre 1945 et 2020.

Au total, ce sont 196 ecclésiastiques qui ont été identifiés, soit plus de 4% des ecclésiastiques de cet évêché, et 90% d’entre eux n’ont jamais été poursuivis en justice. Dans les années 1960 et 1970, deux actes pédophiles étaient commis par semaine, en moyenne, dans ce diocèse, selon ce rapport, qui succède à plusieurs autres études édifiantes sur l’ampleur de la pédocriminalité dans l’Église catholique allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Évoquant un «bilan effrayant», l’un des auteurs, Klaus Grosse Kracht, a dénoncé les efforts pour dissimuler systématiquement ces abus sexuels. Les responsables «ont étouffé, gardé le silence et sont seulement intervenus de manière superficielle lorsqu’il s’agissait d’éviter un scandale public», a-t-il asséné.

Pour Natalie Powroznik, une autre autrice du rapport, le nombre réel de victimes devrait être de huit à dix fois plus important. «De 5000 à 6000 filles et garçons» ont subi des abus sexuels, selon elle.

Pape mis en cause

Le scandale des agressions sexuelles commises dans l’Église catholique a touché l’Allemagne comme de nombreux autres pays et sévèrement mis en cause le pape émérite Benoît XVI, lorsqu’il exerçait comme archevêque en Bavière.

Dans l’archidiocèse de Munich-Freising, entre 1945 et 2019, au moins 497 personnes, en majorité des jeunes garçons et adolescents, avaient été victimes d’agressions sexuelles, selon un rapport publié en janvier. L’auteur, un cabinet d’avocats, a accusé le pontife émérite d’inaction face à ces violences sexuelles et de n’avoir rien entrepris dans plusieurs cas pour empêcher les sévices contre les enfants. Benoît XVI avait alors réaffirmé n’avoir jamais dissimulé d’actes d’agression sexuelle.

Un autre rapport accablant, rendu public en mars 2021, révélait également que des centaines de mineurs avaient subi des violences sexuelles dans le diocèse de Cologne, le plus important du pays, entre 1975 et 2018. En 2018, plusieurs chercheurs universitaires, financés par l’Église mais sans accès aux archives, avaient dressé un état des lieux alarmant: en Allemagne, au moins 3677 enfants ont été victimes de violences sexuelles entre 1946 et 2014.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?