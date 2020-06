VALAIS/VAUD

Un rapport très critique sur la direction de l’hôpital de Rennaz dévoilé

Quatre syndicats représentant des centaines d’employés ont dressé un état des lieux de l’année 2019, transmis aux conseillères d’État de la santé, Esther Waeber-Kalbermatten et Rebecca Ruiz.

Parmi les «conditions décriées» dans ces deux pages, le journal valaisan décrit des «propos méprisants et racistes, accusation de vol infondée et fouilles sur le personnel». La direction de l’HRC rétorque à ce sujet «n’avoir pas connaissance de tels comportements». Elle reconnaît que des contrôles visuels ont été réalisés par un agent de sécurité au début de la pandémie «afin d’éviter une diminution importante de stocks de masques et de solution hydroalcoolique qui avait été constatée. Sur 20’000 contrôles, seules deux personnes se sont estimées accusées par cette procédure», retranscrit «Le Nouvelliste».

Le directeur général, Pascal Rubin, a présenté sa démission la semaine passée, face aux critiques en raison du gouffre financier de l’établissement hospitalier et de sa fragilité économique. À cela, il faut aussi rajouter la polémique pour un emprunt de 20 millions de francs, non garanti par les cantons et sans en avertir les élus vaudois et valaisans, contracté en janvier dernier par l’HCR. Les deux conseillères d’État chargées de la santé, Esther Waeber-Kalbermatten pour le canton du Valais et Rebecca Ruiz pour le canton de Vaud, tiennent une conférence de presse à Rennaz (VD) ce jeudi après-midi.