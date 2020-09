New York : Un rare Botticelli aux enchères

La maison Sothebys va mettre en vente un tableau rare du maître de la Renaissance, estimé à 80 millions de dollars.

C’est la période la plus prolifique du peintre, durant laquelle il se rend à Rome à la demande du pape pour décorer la chapelle Sixtine, et peint également «La Naissance de Vénus» et «Le Printemps», deux de ses oeuvres les plus célèbres.