États-Unis : Un rare exemplaire de la Constitution américaine aux enchères

La maison Sotheby’s estime la valeur de cet exemplaire, signé le 17 septembre 1787 à Philadelphie, entre 15 et 20 millions de dollars.

Un rarissime exemplaire original de la Constitution américaine signée le 17 septembre 1787 à Philadelphie sera bientôt mis aux enchères à New York pour une valeur estimée entre 15 et 20 millions de dollars (entre 14 et 18,6 millions de francs), a annoncé vendredi la maison Sotheby’s.

«Extrêmement rare»

Le texte constitutionnel qui débute par cette fameuse formule «Nous, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, (…) nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d’Amérique», a été estimé par Sotheby’s entre 15 et 20 millions de dollars et sera mis aux enchères fin novembre.