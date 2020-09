Un rassemblement de supercars comme vous n’en avez jamais vu

Créé par deux Suisses

D’Andermatt à Gstaad

Alors que les cinq dernières années, l’événement avait eu lieu à Andermatt, il a été déplacé pour la première fois à Gstaad, cette année. Vendredi, le point d’orgue a incontestablement été le défilé sur la promenade du célèbre lieu de villégiature, qui a permis aux résidents et à d’innombrables fans et «car spotter» venus de loin de venir admirer les véhicules de très près. Le cortège a ensuite pris la route pour une excursion de groupe jusqu’au spectaculaire domaine skiable du Glacier 3000. Samedi, les membres du SOC avaient la possibilité de se faire plaisir en mettant les gaz sur l’aéroport de Saanen, bouclé pour l’occasion. Mais l’aspect caritatif n’a pas non plus été négligé. Le grand dîner de gala, qui a eu lieu juste à côté des supercars, a eu lieu au profit de la fondation Laureus Sport for Good. Au terme des trois jours, les organisateurs tirent un bilan positif: «Nous sommes heureux que, grâce au comportement prévenant et à la bonne tenue de l’ensemble des participants, l’événement ait également pu avoir lieu cette année, sans incident, ni entrave à la circulation», dit-il.

Une vitrine pour les constructeurs

Les participants ont également pleinement pu profiter d’autres aspects. Alfa Romeo a présenté sa nouvelle Giulia GTA, limitée à 500 exemplaires. L’édition limitée, lancée à l’occasion du 110ème anniversaire de la marque de tradition italienne, est encore plus légère et plus puissante, avec ses 540 ch. Encore plus rare et plus puissante, la Koenigsegg Gemera quatre places aux 1700 ch est, pour ainsi dire, la première «voiture familiale» des Suédois. Christian von Koenigsegg avait personnellement fait le déplacement à Gstaad pour présenter sa nouvelle création, tout comme Horacio Pagani, qui a présenté en exclusivité son Pagani Huayra Roadster BC, limité à 40 exemplaires et écoulé depuis belle lurette. Pour finir, il ne reste plus qu’à se poser la question de savoir s’il est possible de faire mieux qu’un tel événement. On aura la réponse au plus tard dans un an, quand le SOC remettra le couvert.