Football en Allemagne

Un raté magnifique pour recommencer

Jonas Hofmann a marqué le retour de la Bundesliga, samedi, avec un loupé assez extraordinaire, lors de la victoire de son Borussia Mönchengladbach à Francfort (1-3).

Peu avant la fin du temps réglementaires, Jonas Hofmann s'est retrouvé en position idéale pour assurer le succès des siens, en offrant un 4e but à un de ses coéquipiers. Le gardien était sorti aux fraises et seul le défenseur Martin Hinteregger était entre lui et la ligne de but. Sauf que le joueur de Gladbach a choisi la solution solitaire. Et là, c'est le drame...