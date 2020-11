Service de chasse et de pêche des Grisons

René Gadient a fait une découverte peu commune. En visionnant les clichés pris en août dernier par son piège photographique, il est tombé sur la photo d’un raton laveur. Le garde-faune de Trimmis (GR) s’est confié non sans enthousiasme au «Sarganserländer». En effet, il s’agit d’un phénomène exceptionnel puisque les ratons laveurs sont très rares en Suisse.

Pour l’heure, ces carnivores ont plutôt été aperçus dans l’ouest et le nord du pays. Les observations de ces mammifères dans les cantons de Thurgovie et de Saint-Gall sont plus rares, confirment les autorités des deux cantons alémaniques à FM1Today.