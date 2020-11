Japon : Un réacteur endommagé par un séisme va redémarrer

Le réacteur numéro 2 de la centrale d’Onagawa, au nord de Tokyo, avait été affecté par un séisme et un tsunami en 2011. Il est le premier réacteur à obtenir le feu vert, après de nouvelles normes de sécurité imposées suite à la catastrophe de Fukushima.

Un réacteur d’une centrale nucléaire du nord-est du Japon est devenu mercredi le premier parmi ceux ayant été endommagés par le séisme et le tsunami de 2011 à obtenir une autorisation finale de redémarrage, avec le soutien des autorités régionales.

Mesures de sécurité supplémentaires

Toutes les centrales nucléaires du Japon avaient été fermées après l’accident nucléaire de Fukushima et la plupart d’entre elles sont encore aujourd’hui à l’arrêt.

«En raison de la fermeture des centrales nucléaires, le Japon dépend de plus en plus de l’énergie thermique utilisant des combustibles fossiles», a justifié M. Murai auprès de journalistes.

«Il y a une inquiétude quant à l’augmentation des émissions de CO2» et «nous ne pouvons pas espérer étendre soudainement l’utilisation d’énergies renouvelables sûres et propres» pour faire face à la demande, a-t-il ajouté.

Il faudra cependant un certain temps avant que la centrale d’Onagawa ne soit remise en service.

Deux réacteurs endommagés

En revanche, les réacteurs des deux centrales nucléaires de Fukushima Daiichi et Daini, les plus touchées par le séisme et le tsunami, doivent être démantelés au terme de travaux pharaoniques sur plusieurs décennies.