Japon : Un réacteur nucléaire de plus de 40 ans redémarre

Le Japon n’abandonne pas le nucléaire. Le pays a même relancé, mercredi, un réacteur âgé de plus de 40 ans à Mihama, inactif depuis l’accident de Fukushima, en 2011.

Takahama modernisée

Fin avril, Tatsuji Sugimoto, le gouverneur du département de Fukui, où est située la centrale de Mihama, avait levé le dernier obstacle réglementaire au redémarrage de son réacteur n°3. Deux réacteurs de la centrale de Takahama, âgée elle aussi de plus de 40 ans et située dans le même département de Fukui, ont aussi obtenu le feu vert des autorités locales, mais n’ont pas encore redémarré, en raison de travaux de modernisation toujours en cours.

Réduire le CO₂