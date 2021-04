Série : Un reboot de «Queer as Folk» commandé par Peacock

La série britannique, qui avait eu droit à une version américano-canadienne, sera bientôt de retour.

Craig Kelly, Aiden Gillen et Charlie Hunnam (de g. à dr.) étaient les héros de «Queer as Folk».

Annoncé en 2018, le retour de «Queer as Folk» se concrétise enfin. Le service de streaming Peacock a fait savoir qu’il avait commandé une saison du reboot de la série britannique proposée entre 1999 et 200 sur Channel 4. Le feuilleton avait ensuite connu une version américano-canadienne diffusée entre 200 et 2005 sur Showtime et Showcase.