Un reboot de Sexe intentions en série se prépare

États-Unis : Un reboot en série de «Sexe intentions» se prépare

Le film de 1999, avec Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar, Selma Blair et Ryan Philippe, va être adapté en plusieurs épisodes pour IMDb TV.

L’histoire se déroulera à Washington et mettra en scène deux jeunes gens, demi-frère et demi-soeur, prêts à tout pour rester dans l’élite de leur université. «Quand un incident survient durant un bizutage et menace tout le système de la faculté, ils feront tout ce qui est nécessaire pour préserver leur pouvoir et leur réputation, allant jusqu’à séduire la fille du vice-président des États-Unis», indique IMDb TV.