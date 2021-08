Roumanie : Un recensement inédit de la population d’ours est lancé

Les partisans du projet évoquent une base de données, dans laquelle chaque échantillon sera conservé et marqué d’un code-barres. Les défenseurs des animaux craignent que cela conduise à une reprise de la chasse.

Selon des estimations datant des années 1990, les forêts séculaires de ce pays abriteraient environ 6000 ours bruns, soit le plus grand nombre d’Europe (hors Russie). Mais les autorités jugent ce chiffre sous-évalué, face à l’afflux de plantigrades à la recherche de nourriture dans des villages de Transylvanie.

Créer une empreinte génétique pour chaque ours arpentant les Carpates: la Roumanie lance un recensement inédit qui pourrait faire d’eux une cible facile, redoutent les ONG, alors que la polémique sur la présence envahissante de ces bêtes fait rage. Dans les prochains mois, «400 experts et volontaires se rendront sur le terrain pour prélever des échantillons» de crottes et poils en vue d’une analyse ADN, explique à l’AFP le ministre de l’Environnement Barna Tanczos.