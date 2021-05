Environnement : Un réchauffement de 1,5 °C diviserait par deux la hausse des océans

Selon une étude parue mercredi dans la revue «Nature», en limitant la fonte des glaces, le niveau des mers ne monterait «que» de 13 centimètres d’ici à 2100.

«Le Groenland est très sensible aux changements atmosphériques et donc dans un monde plus chaud, il y aura plus de fonte à la surface de la couverture glaciaire», explique Sophie Nowicki, du NASA Goddard Flight Center et coauteure de l’étude. «En Antarctique, c’est très complexe. Un monde plus chaud pourrait signifier plus de chutes de neige, mais aussi plus de fonte de la calotte glaciaire», poursuit-elle.