Football : Un record de buts pour Harry Kane avec Tottenham

Grâce à ce succès étriqué, l’équipe d’Antonio Conte prend provisoirement la tête du championnat d’Angleterre. Avec deux victoires et un nul, le début de saison des Spurs est bon sur le plan comptable, beaucoup moins sur celui de la forme.

La première mi-temps a été assez similaire à la performance de dimanche dernier à Chelsea et rappelé combien le match nul (2-2) avait été chanceux. Les Londoniens ont été meilleurs en seconde période, mais ont été menacés jusqu’au bout par une formation de Wolverhampton qui n’a pourtant pas pour habitude de briller sur le plan offensif, et qui n’a marqué qu’un but en trois matches.