Football : Un record égalé dès ce soir pour Kane et Son?

Les Spurs et leur duo d’attaque magique affrontent les Reds, ce mercredi, à l’occasion du choc au sommet de la Premier League.

Si vous êtes un adepte de Fantasy Premier League, vous savez que dans votre équipe il vous faut soit l’un, soit l’autre, soit les deux, en cette première partie de saison. On veut bien sûr parler de Harry Kane et Heung-min Son, le duo létal par excellence en Angleterre, que Liverpool devra surveiller de très près, mercredi soir, à l’occasion du choc au sommet de la PL à Anfield (21 h).

Associés sur 12 réalisations, les deux attaquants ne sont plus qu’à une longueur du record en la matière sur une saison de Premier League, établi en 1994-1995 par le duo Alan Shearer - Chris Sutton (Blackburn). Et cela alors que seulement 12 journées ont été disputées en 2020-2021. Fou!

Kane qui décroche, Son qui prend la profondeur et qui file vers le but. Combien de fois a-t-on vu cette séquence dans les phases de transition rapide des Spurs depuis la fin de l’été? Dans le système de José Mourinho, les deux hommes excellent dans leur rôle. Kane peut-être un peu plus encore, lui qui est souvent à l’origine des actions londoniennes et qui n’a pas pour autant perdu en rendement offensif. Au contraire, puisqu’il réalise le début de championnat le plus prolifique de sa carrière.