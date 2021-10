Cinéma : Un record post-pandémie au box-office pour la suite de «Venom»

Produit par Sony, le second film consacré au super-héros torturé de Marvel a déjà rapporté plus de 90 millions de dollars en Amérique du Nord.

Le dernier film de superhéros en date, «Venom: Let There Be Carnage», produit par Sony, a réalisé une sortie dans les salles d’Amérique du Nord à des niveaux plus vus depuis le début de la pandémie, empochant 90,1 millions de dollars, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.