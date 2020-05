Buzz

Un record pour le concert «Fortnite» de Travis Scott

Complètement fou, le show virtuel du rappeur américain dans le battle royale d'Epic Games a réuni plus de 12 millions de joueurs vendredi.

Après la mémorable prestation du DJ Marshmello en 2019, l'éditeur Epic Games s'est à nouveau amusé à brouiller les frontières entre réalité et virtuel au sein de «Fortnite» en collaborant avec le rappeur Travis Scott pour une série de concerts de haute volée. Le coup d'envoi de l'événement, baptisé «Astronomical», a été donné vendredi à 1h du matin (heure suisse) avec le premier des cinq shows de l'artiste américain. Et le résultat n'a pas déçu, établissant un nouveau record d'audience pour le battle royale tout en offrant aux spectateurs une claque en termes de mise en scène.

Concert spectaculaire

Durant une dizaine de minutes, les joueurs ont alors assisté à une performance spectaculaire. Matérialisé sous la forme d'un personnage gigantesque, l'avatar de Travis Scott a utilisé tout le relief du monde de «Fortnite» pour marteler ses plus grands tubes (pré-enregistrés) dans un déluge d'effets spéciaux, se produisant ainsi sur terre, dans l'espace, ou encore immergé sous l'eau. Cerise sur le gâteau, l'artiste a terminé le show en dévoilant un nouveau morceau en collaboration avec Kid Cudi, «The Scotts», dont le clip retranscrit le concert virtuel.

Plusieurs dates

Au final, ce sont plus de 12,3 millions de joueurs qui ont assisté simultanément à l'événement selon Epic Games, surpassant ainsi le record du concert de Marshmello (10,7 millions de joueurs). Mais pas de panique pour ceux qui n'ont pas pu y assister: il est encore possible de voir le show samedi à 6h du matin, à 17h et à minuit (heure suisse).