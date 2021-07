Athlétisme - Un record qui détonne par rapport à ses précédents détenteurs

Il a de nouveau fallu attendre onze ans, ensuite, pour qu'un athlète du vieux continent se hisse à cette hauteur. Le 4 juillet 2015, lors du prestigieux meeting de St-Denis, au Stade de France, le local de l'étape Jimmy Vicault a affolé les chronomètres. Le Jamaïcain Asafa Powel a remporté l'épreuve en 9''81 et le Français a profité de son sillage pour couper la ligne en deuxième position et cinq centièmes plus tard (vent + 1,3 m/s).

Vicault a confirmé son temps canon onze mois plus tard au meeting de Montreuil, toujours en Seine-St-Denis, mais sur la piste du club dont il est membre, lui le natif de Bondy. Dans un décor qui tranchait déjà pas mal avec les deux stades précédents, le quintuple champion de France a encore claqué un 9''86 (vent + 1,86 m/s), largement devant la concurrence locale. Mais au moins, c'était sur Canal Plus Sport...

Wilson a ensuite posé devant son chrono et le classement, où il a mis 1''25 dans la vue à un certain Roland et presque deux secondes à Burnett. Heureusement que les réseaux sociaux existent pour une fois. Autrement, on n'aurait pas la moindre trace de cet improbable record, qui doit encore passer pas mal d'étapes avant d'être validé.