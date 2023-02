Recours pour l’accès plus facile à la pilule du lendemain

Gratuite en France

En France, il faut aussi passer par un petit entretien avec un membre du personnel de la pharmacie. Par contre, depuis le 1er janvier de cette année, la pilule du lendemain est entièrement prise en charge par l’État – et donc gratuite pour la cliente. Il est aussi possible de se la procurer de façon anonyme en pharmacie. En Allemagne, la pilule coûte entre 16 et 35 francs, ou est gratuite pour les moins de 22 ans qui ont une ordonnance d’un médecin. En Angleterre, il est même possible de la commander en ligne. Via les pharmacies, elle peut être gratuite. En Suède, elle est également bon marché et facilement accessible. En Suisse, elle coûte entre 45 et 70 francs.