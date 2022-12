Terrorisme : Un recruteur présumé de l’EI extradé de Turquie vers l’Australie

Blessé en Irak

Les autorités estiment que quelque 230 Australiens se sont rendus en Irak et en Syrie pour prendre les armes depuis 2012, Neil Christopher Prakash en étant l’un des exemples les plus marquants. Il est apparu dans des vidéos de recrutement de l’EI dans lesquelles il exhortait les Australiens à se «réveiller» et à rejoindre le groupe.