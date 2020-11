Lausanne : Le choix d’un recteur belge pour l’UNIL a été validé

Fréderic Herman sera le prochain recteur de l’Université de Lausanne dès le 1er août prochain. Le Conseil d’Etat vaudois a avalisé jeudi le choix du Conseil de l’UNIL.

Doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement

Doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement depuis deux ans, Frédéric Herman, 42 ans, est un spécialiste mondial des interactions entre les changements climatiques et l’évolution des montagnes, et en particulier l’impact des glaciations sur les paysages, selon l’UNIL. Il a notamment étudié la formation du lac Léman.

«En formant les adultes de demain, nous pouvons transformer nos sociétés pour qu’elles deviennent plus sûres, plus égalitaires et plus stables sur le plan environnemental et économique, affirmait début octobre Frédéric Herman. Il se propose déjà, avec une équipe renforcée par un vice-recteur ou une vice-rectrice supplémentaire, de créer un dicastère entièrement dévolu à la communication, à la formation continue, à l’engagement citoyen et à la philanthropie.