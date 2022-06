Kazakhstan : Un référendum constitutionnel pour tourner la page Nazarbaïev

Ébranlé par les émeutes de janvier dernier, l’ancien président kazakh Nazarbaïev pourrait être écarté du pouvoir par le référendum prévu ce dimanche.

Le Kazakhstan tient dimanche un référendum constitutionnel devant clore l’ère de l’ex-président Noursoultan Nazarbaïev et de son clan, aux commandes pendant 30 ans, mais dont le pouvoir a été ébranlé lors de récentes émeutes.

Cette ex-république soviétique d’Asie centrale, riche en minerais et hydrocarbures, a été secouée en janvier par des violences qui ont fait plus de 230 morts. Les troubles, les pires depuis l’indépendance du pays en 1991, avaient été précédés de protestations pacifiques contre la hausse du carburant, puis ont dégénéré en affrontements entre forces de l’ordre et civils.