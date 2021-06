Gibraltar : Un référendum pour assouplir la loi contre l’avortement

À Gibraltar, l’avortement est passible de prison à vie. Les habitants du petit territoire britannique du sud de l’Espagne doivent dire, ce jeudi, s’ils acceptent d’adoucir la loi.

Jusqu’à présent, les femmes vivant à Gibraltar et souhaitant avorter , alors qu’elles ne bénéficiaient pas de mesures d’exception, devaient se rendre en Espagne ou au Royaume-Uni.

Ce jeudi, les habitants du petit territoire britannique de Gibraltar sont appelés à se prononcer, lors d’un référendum, sur un léger assouplissement de la législation sur l’avortement, l’une des plus dures au monde. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h et fermeront à 22 heures.

L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est actuellement interdite - sauf si c’est une question de vie ou de mort pour la mère - et passible de la prison à vie dans cette petite enclave britannique de 32’000 habitants à l’extrême sud de l’Espagne. Ce référendum, qui se tient à l’initiative du gouvernement local et polarise l’opinion, était initialement prévu en mars 2020, mais avait été repoussé à la dernière minute, à cause de la pandémie de Covid-19.