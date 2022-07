Cuba : Un référendum pour légaliser le mariage égalitaire le 25 septembre

Dans un Cuba encore marqué par le machisme et l’homophobie, le code des familles, qui renouvellera la loi en vigueur depuis 47 ans, prévoit l’introduction du mariage égalitaire, ainsi que la reconnaissance de plusieurs pères et mères en plus des pères et mères biologiques et la «gestation solidaire» ou maternité de substitution. «C’est un moment très excitant pour tout notre peuple, attaché aux idées les plus avancées», a déclaré la députée Mariela Castro, fille de l’ex-président Raul Castro et directrice du Centre national d’éducation sexuelle (Cenesex), qui promeut la lutte pour les droits de la communauté LGBTI depuis plus de trois décennies.