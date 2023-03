Ouzbékistan: Un référendum veut allonger le mandat du président

Le référendum constitutionnel prévu fin avril en Ouzbékistan , pays autoritaire d’Asie centrale, proposera notamment d’introduire le septennat et d’autoriser le président actuel au pouvoir depuis 2016, Chavkat Mirzioïev, à briguer deux nouveaux mandats, a-t-on appris officiellement mercredi.

La nouvelle Constitution, qui modifie les deux tiers de la loi fondamentale actuelle mais maintient la limitation à deux mandats consécutifs, sera soumise à un référendum le 30 avril dans le pays le plus peuplé d’Asie centrale avec quelque 35 millions d’habitants.

Faire du pays un «Etat social»

Arrivé au pouvoir en 2016, Chavkat Mirzioïev, a été réélu pour cinq ans avec plus de 80% des voix en octobre 2021, à l’issue d’un scrutin exempt de véritable concurrence, selon les observateurs internationaux. La révision constitutionnelle permettrait à cet homme de 65 ans de se représenter en 2026 et s’il était réélu, de rester au pouvoir jusqu’en 2033, voire 2040 en cas de nouvelle réélection.

Validé quasi unanimement par les deux chambres du Parlement, le projet prévoit également de faire de l’Ouzbékistan un «Etat social» où «l’être humain, sa vie, sa liberté, son honneur et sa dignité sont les valeurs suprêmes». L’amendement constitutionnel qui prévoyait de réduire l’autonomie de la république du Karakalpakstan, région désertique d’Ouzbékistan et parmi les plus pauvres du pays, est abandonné.