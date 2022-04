Guerre en Ukraine: Un registre mondial pour cibler l’argent caché des riches Russes?

Guerre en Ukraine : Un registre mondial des actifs pour parer à l’argent caché?

Des économistes de renom proposent au G20 de recenser les richesses des oligarques pour pointer les fortunes cachées et mieux cibler les sanctions.

Plusieurs économistes de renom, dont le Français Thomas Piketty et l’Américain Joseph Stiglitz, exhortent dans une lettre les dirigeants du G20 à créer un registre mondial des actifs afin de mieux cibler les fortunes cachées des oligarques russes.

«Le cas des oligarques russes est éloquent» dans la dissimulation de fortunes au sein de structures opaques, affirment ces économistes dans une lettre publiée mardi dans le quotidien britannique The Guardian à destination des dirigeants du G20.

Ils détiennent «au moins 1000 milliards de dollars de richesses à l’étranger», selon les estimations relayées dans la lettre, signée notamment par les Français Thomas Piketty et Gabriel Zucman, ainsi que le Prix Nobel américain Joseph Stiglitz, tous membres de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises (ICRICT), un groupe de réflexion.

Or, ces fortunes sont souvent dissimulées «dans des sociétés offshores dont les véritables propriétaires sont difficiles à déterminer», poursuivent-ils, ajoutant que «c’est justement sur ce mur d’opacité que butent aujourd’hui les efforts des pays pour les sanctionner».

Registre mondial

Pour aller plus loin, l’ICRICT appelle à l’instauration d’un registre mondial des actifs, permettant de «relier tous les types d’actifs, de sociétés et d’autres structures juridiques non pas à leur propriétaire légal, qui n’est souvent qu’une façade, mais au bénéficiaire effectif, la personne qui les possède réellement».