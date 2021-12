Genève : Un registre pour encadrer les locations Airbnb

L’Etat souhaite avoir une meilleure vision des logements mis en location sur des plateformes de type Airbnb pour éviter les abus.

Au bout du lac, le marché des locations de courte durée est dans le viseur du Canton. Réagissant à une enquête de la RTS sur plusieurs immeubles situés à Champel, le conseiller d’Etat en charge du Département du Territoire, Antonio Hodgers, a déclaré au 19 : 30 vouloir créer un registre spécialement dédié aux locations de type Airbnb. Il a rappelé qu’il est possible de louer son logement sur ces plateformes numériques, mais seulement à raison de 90 jours maximum par an. Ce registre permettrait, selon le ministre, de « mieux démasquer les petits et les moyens poissons qui possèdent un, deux, ou trois appartements, et qui passent aujourd’hui encore sous le radar. »

Selon la RTS, l’Office cantonal du logement mènerait une procédure administrative au sujet d’une société qui aurait soustrait plus de 200 logements du marché traditionnel. Ceux-ci sont situés dans cinq immeubles du quartier de Champel, et seraient loués meublés et à court terme. D’après les recherches de la radio-télévision publique, un studio meublé de 30 m2 est proposé à 2700 francs pour un mois contre 850 en moyenne dans le quartier. L’avocat de cette société, interpellé par la RTS, conteste qu’elle ait commis la moindre infraction et indique que les prix sont conformes au marché de la location de meublés . Les logements en question ne sont « pas soustraits au marché locatif » et « répondent à une certaine demande » , notamment d es expatriés ou de ceux qui recherchent une solution de relogement temporaire. Certains appartements sont ainsi loués depuis cinquante ans, a expliqué l’homme de loi, précisant que la société n’a fait que perpétuer une activité qui existait déjà lors de sa constitution en 2006.