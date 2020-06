Deep house

Un remix qui ne fait que des heureux

Robin Schulz réalise un carton avec une nouvelle version d’«Alane», énorme tube en 1997.

Schulz a explosé en 2014 avec le remix de « Prayer In C » de Lilly Wood & The Prick.

Wes chante dans une très ancienne langue bantoue. «Je suis ému et heureux de voir qu’elle transmet toujours autant de joie et de bonheur à l’humanité tout entière», s’est-il réjoui. Le Camerounais, qui a réenregistré pour l’occasion les paroles, a été impressionné par le travail de Robin Schulz et de son équipe. «Ils ont affiné «Alane» avec de nouvelles sonorités et de merveilleuses harmonies. J’ai pleuré de joie dans le studio lorsque j’ai entendu le résultat.»