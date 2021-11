Région nyonnaise – Un remplaçant au directeur suspendu des transports a été nommé

L’entreprise de transport NStCM SA, qui gère le fameux train rouge reliant Nyon à Saint-Cergue, et les Transports publics nyonnais, tiennent leur directeur ad-intérim, annoncent les deux entreprises ce lundi dans un communiqué. Didier Rey, actuel directeur de la Société des Auto-transports de la Vallée de Joux (AVJ) prendra le relais de celui qui a été débarqué avec effet immédiat suite à des «dysfonctionnements présumés» dont on n’a pas su davantage depuis leur annonce le 18 octobre dernier.

La mission qui lui a été confiée au NStCM et aux TPN consiste à assurer la direction des deux entreprises le temps que soit mené un audit externe. Didier Rey s’assurera ainsi du bon fonctionnement des deux sociétés durant cette période. «Je suis conscient de la confiance qui m'est accordée pour assurer la gestion de ces deux très belles entreprises et me réjouis de mener à bien cette mission», indique Didier Rey dans le communiqué diffusé ce lundi.