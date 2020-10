Censé mettre en valeur l’entraîneur de Liverpool, le plan serré a surtout fait parler de Caoimhin Kelleher (au second plan, à droite).

C’était l’une des affiches les plus attendues du début de saison. Le derby de la Mersey entre Everton, leader de Premier League, et son voisin Liverpool, champion en titre, a tenu toutes ses promesses samedi. À la clé: quatre buts (2-2), un cinquième goal refusé par le VAR dans les dernières secondes, moult occasions et une polémique autour de Jordan Pickford, auteur d’une sortie kamikaze qui a blessé Virgil van Dijk pour plusieurs mois.