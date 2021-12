Suisse - Un renard aventurier déambule en gare de Berne

Ce n’est pas un fait nouveau: les animaux vivant habituellement en forêt, tels que les hérissons, les lapins ou encore les renards, ont envahi les villes depuis un certain temps déjà. Or, la vidéo publiée dans la nuit de mercredi à jeudi sur Tiktok montre malgré tout une scène inhabituelle. Elle montre un goupil en train de déambuler sur un chantier en gare de Berne, malgré la présence d’ouvriers.

Des promeneurs nocturnes

«C’est la période de reproduction des renards. Les mâles vivant en ville se promènent donc toute la nuit et osent s’aventurer dans de nouveaux endroits. Parfois, ils cherchent un coin tranquille pour dormir. Il se peut alors qu’ils doivent s’en aller en voyant arriver des ouvriers, tôt le matin», explique Fabio Bontadina, expert en animaux sauvages auprès de la communauté scientifique Swild.

«Curieux et un brin culottés»

A la question de savoir comment se comporter lorsqu’on se retrouve face à un tel animal, Fabio Bontadina répond: «Le mieux, c’est de se réjouir.» Selon lui, les renards ne sont pas agressifs. Ils préfèrent éviter le contact humain. Raison pour laquelle il faut leur laisser suffisamment de place pour qu’ils puissent s’en aller. «Mais certains renards urbains sont curieux et un brin culottés. On ne devrait en aucun cas les nourrir car cela ne cause que des problèmes.»