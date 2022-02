Valais : Un rentier AI s’est fait tirer comme un lapin

Trois jeunes Vaudois ont été condamnés par la justice valaisanne pour avoir blessé un résident de Martigny-Combe en lui tirant dessus.

Un rentier AI s’était fait tirer dessus, le 2 août dernier à Martigny-Combe (VS). Un groupe de trois jeunes Vaudois l’a visé et touché à une jambe à l’aide d’une carabine à plomb et d’un pistolet à billes. Revenu sur ses pas avec une pierre pour s’expliquer, le quinquagénaire a ensuite été plaqué au sol et menacé de mort, vraisemblablement à l’aide d’une arme, dévoile «Le Nouvelliste».