Vous imaginiez-vous manger un jour entre un kumquat, du citron caviar et une main de bouddha? Ce week-end c’est possible! À Borex, l’agrumiculteur de renom, Niels Rodin, recevra dans ses serres les convives d’un événement haut de gamme.

Au programme: une immersion (c’est le concept de l’événement) dans le monde passionnant de Niels Rodin. Ce passionné, cultivateur et créateur d’agrumes réputé bien au-delà de la Romandie, fera visiter sa serre et présentera ses dernières créations comestibles. Puis les invités pourront s’attabler au sein de la grande serre, pour déguster quelques cocktails ainsi qu’un menu en cinq plats sur la thématique du «Twist & zest» soigneusement concocté par le duo créatif à la tête du collectif Londo-lausannois de «Cocktail Sandwich».

La manifestation se déroulera sur tout le week-end, vendredi et samedi soir ainsi que le dimanche à midi. Les réservations sont obligatoires, pandémie oblige, et il en coûtera 249 francs pour prendre part à cette expérience agrumi-culinaire sur La Côte. Mais à ce prix-là, vu l’hôte de la manifestation et le duo aux fourneaux, c’est certain que cela sera assez fou!