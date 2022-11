Un repas de fêtes chez l’impératrice Sissi

Exceptionnellement, en décembre et en janvier, le palace admettra en ces murs une clientèle qui n’y dormira pas, mais qui dégustera là un menu spécial, composé de cinq plats, conçu par Dominique Gauthier, son chef de cuisine étoilé (lire encadré) pour 250 francs par personne (+ 140 francs par tête pour l’accord mets et vins). Au 2e étage, la table accueillera quatre à huit convives qui bénéficieront d’une vue imprenable sur le Léman et le Jet d’eau.