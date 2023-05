Expérience hors norme: Un repas gastro dans la stratosphère pour 117’000 francs

25 kilomètres au-dessus de la terre

«Contemplez la Terre comme peu de gens auparavant et embarquez dans un voyage qui transformera votre vision du monde.» C’est la promesse faite par Vincent Farret d’Astiès, ingénieur aéronautique qui a fondé Zephalto en 2016. Pour ce faire, le Français et son équipe, soutenus par l’agence spatiale française, ont conçu Céleste. Cette capsule pressurisée de 20 m², pouvant accueillir jusqu’à six convives et deux pilotes, est rattachée à un ballon stratosphérique gonflé à l’hélium.