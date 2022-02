Zurich : Un requérant accuse un agent de sécurité de l’avoir blessé

Un collaborateur du centre fédéral d’Embrach aurait brutalisé un Kurde iranien. Le tribunal ne peut rendre de jugement maintenant en raison d’un vice de forme.

Des scènes brutales se sont produites devant le centre fédéral pour requérants d’asile d’Embrach (ZH) il y a deux ans. Tout a commencé par l’arrivée tardive d’un requérant éméché. Les collaborateurs de Securitas lui ont interdit de regagner sa chambre et lui ont demandé de passer la nuit dans le dortoir d’urgence. Se sentant harcelé, l’homme, un Kurde iranien de 31 ans, est ressorti et a jeté trois pierres sur les vitres de la réception. Trois agents l’ont alors mis à terre et l’ont immobilisé. L’un d’entre eux lui aurait décoché un coup de pied à la figure lui brisant la mâchoire. Ce n’est que trois jours après les faits que sa blessure a été diagnostiquée et qu’un traitement médical a eu lieu.