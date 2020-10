Nitin Patil n’avait encore jamais vu ça. La semaine dernière, il a pêché une drôle de créature au large de Satpati, une localité située sur la côte ouest du pays: un petit requin à deux têtes. Après l’avoir filmé et photographié, le pêcheur l’a rejeté à la mer, informe le «Hindustan Times» .

A l’heure actuelle, on ignore les causes provoquant ce genre de malformation. Il se pourrait qu’elle soit le résultat d’un défaut génétique ou métabolique. La pollution, la surpêche ou un virus pourraient également être en cause.