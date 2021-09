Attentats du 11-Septembre : Un rescapé du WTC: «J’ai su que pour survivre, je devais raconter»

Joseph Dittmar revient de loin. Au 105e étage du World Trade Center au moment des attentats du 11-Septembre, sa descente de la tour tient de l’épopée tragique.

Joseph Dittmar a raconté son histoire des centaines de fois, devant des écoliers de tout le pays, sans se lasser. «C’est ma thérapie», dit-il devant le mémorial dédié aux victimes à New York.

Quand il se remémore le 11 septembre 2001, les attentats les plus meurtriers de l’histoire américaine , Joseph Dittmar oscille entre rires et larmes: c’est en racontant comment il est sorti vivant du 105e étage du World Trade Center et en faisant revivre les disparus qu’il a réussi à tenir.