Suisse Un réseau 5G doit être déployé d’ici à 2024

Le PLR exige le déploiement d’un réseau 5G de grande qualité dans les cinq prochaines années. Le Conseil fédéral soutient le projet.

Les licences de téléphonie mobile ont été attribuées il y a plus d’un an. Mais le déploiement du réseau 5G n’avance pas, dénonce le PLR, qui exige un développement rapide – et à des coûts aussi bas que possible – de la technologie. Il demande également que la population soit dûment informée de toutes les facettes de la 5G. L’absence d’informations génère des théories du complot, argumente le parti.