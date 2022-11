Coupe du monde: Un réseau de paris en ligne démantelé au Vietnam

Vietnam : Un réseau de paris en ligne estimé à 1,2 milliard démantelé

Les jeux d’argent ont commencé à être tolérés dans le pays communiste, mais seulement dans des casinos et pour certains paris sportifs, les paris en ligne restant eux interdits. Très lucratives, les opérations en lignes ont cependant fleuri de manière illégale, et les autorités montent régulièrement des opérations de démantèlement, autour de grands événements sportifs et avant le Nouvel An chinois.