Biélorussie : Un réseau de passeurs de migrants démantelé

L’opération menée mercredi a donné lieu à dix arrestations en Pologne et une au Royaume-Uni. Du matériel électronique, des preuves de transferts d’argent et du cash ont également été saisis lors de perquisitions, notamment en Pologne. «Les migrants payaient entre 10’000 et 13’000 euros pour le transport depuis leur pays d’origine, via la Biélorussie, vers l’Allemagne, générant un chiffre d’affaires estimé à au moins 7 millions d’euros pour le réseau criminel», a précisé Europol.