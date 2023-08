Espagne: Un réseau de passeurs de Syriens démantelé

La route migratoire traversait l’Asie, l’Afrique et l’Europe, par les voies aérienne, maritime et terrestre.

La police espagnole a annoncé, dimanche, avoir démantelé une organisation criminelle qui organisait le transfert de Syriens jusqu’en Espagne, en Allemagne et en Norvège à travers trois continents. «En collaboration avec Europol et la police fédérale d’Allemagne», la police espagnole a démantelé «la logistique d’une organisation criminelle dédiée au trafic illicite de migrants syriens», a-t-elle expliqué.

Au total, 19 personnes, suspectées d’«appartenir à une organisation criminelle et favorisant l’immigration illégale», ont été arrêtées et six d'entre elles placées en détention provisoire. «La route migratoire traversait l’Asie, l’Afrique et l’Europe, par les voies aérienne, maritime et terrestre», pour laquelle chaque migrant «payait 20’000 euros» (19’200 francs), a détaillé la police espagnole.